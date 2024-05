Хванаха 25-годишен мъж да прави секс с крава

Перверзник беше хванат да се промъква в краварник и да прави секс с едно от животните, след като фермер поставил камери за наблюдение.

Фермерът Иън Фаруел хванал 25-годишния Лиъм Браун със смъкнати панталони зад животното, ръце от двете страни на бедрата на крава и се мърдал назад и напред.

Браун е задействал аларма в ранните часове на нощта и е избягал от фермата в Бъртън, близо до Крайстчърч, Дорсет. Той прескочил няколко врати, само за да се приземи в друга кошара, където бил стъпкан от животните.

Той бил хванат да плаче на земята от Фаруел, чието семейство притежава фермата от 144 години. Бащата на Браун преди това работил за Фаруел като шофьор на трактор в продължение на 17 години.

ДНК проба, взета от кравата, доказала, че е имало полов акт.

Браун признал престъплението и казал, че се чувства "засрамен и неудобно". Той е осъден да плати на Фаруел £600 обезщетение, като по този начин избегнал затвора.

Liam Brown, a 25-year-old man, was caught having sex with a cow after farmers installed alarms and surveillance systems due to suspicions of their livestock being abused.



Brown pleaded guilty, and the case has been transferred to Bournemouth Crown Court for sentencing on Sep 22. pic.twitter.com/5kDHV1XyFd