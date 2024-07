Запазени останки от огромен динозавър, живял преди 125 млн. години, бяха открити във Великобритания

Вкаменелости на тревопасен динозавър, за който се предполага, че е обитавал Земята преди около 125 милиона години, са открити на британския остров Уайт, предаде Ройтерс.

Според палеонтолозите това е най-цялостният нов екземпляр, намиран във Великобритания от век насам, пише БТА.

Теглото му се равнява приблизително на това на голям мъжки американски бизон - около 900 килограма.

Comptonatus chasei!

A new species of plant-eating dinosaur – the most complete dinosaur discovered in the UK in a century – was unearthed in the cliffs of Compton Bay, a paper just published has revealed.



Find out more: https://t.co/ENgRegdtsK pic.twitter.com/OsXWYcQF6Z