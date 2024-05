Аномалия под земята: Откриха скрити помещения под пирамидите в Гиза

В света на археологията малко инструменти са предизвикали революция в откритията от миналото, както георадарът. Тази геофизична техника използва радарни импулси за изобразяване на земните недра. С помощта на подобни техники са откривани дълги кораби на викингите в Норвегия, изгубени цивилизации в джунглите на Амазония и дори цели римски градове, без да се налага да се забива лопата в земята.

Сега георадарът отново даде резултат в близост до един от най-разкопаните обекти в света - Големите пирамиди в Гиза, съобщи Popular Mechanics.

Scientists Are Investigating a Puzzling Underground ‘Anomaly’ Near the Giza Pyramids Giza Pyramids. https://t.co/Isrbqe1aQk pic.twitter.com/I7HQHEFjVt