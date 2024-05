Най-малката дъщеря на Брад Пит се отказа от фамилията му

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит, Вивиан, се е отказала от фамилното си им - на фона на ожесточена вражда между разведените ѝ родители.

В плаката на новия мюзикъл "Аутсайдери", в който Вивиан помогна на 48-годишната си майка Джоли да продуцира, 15-годишното момиче е записано като “Вивиан Джоли" вместо "Вивиен Джоли-Пит", потвърждава PEOPLE.

