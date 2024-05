Колумбия забрани борбите с бикове

Конгресът на Колумбия забрани след седемгодишни неуспешни опити борбите с бикове, въпреки че политически и социални групи се опитват да ги запазят, позовавайки се на тяхната културна стойност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Законопроектът за забрана на борбата с бикове беше приет с 93 гласа "за" и двама "против".

Colombia's Congress banned bullfighting following seven years of failed attempts to prohibit the activity, which some political and social groups have vowed to maintain citing its cultural value https://t.co/ffFd8hklSZ pic.twitter.com/bLSu5Z8BN2