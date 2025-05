Роби Уилямс с бритпоп – първи албум с нова музика от години

Роби Уилямс официално обяви завръщането си с BRITPOP – първия му солов албум с изцяло нова музика от 2016 г. насам. Заедно с новината, артистът представи експлозивния сингъл „Rocket“.

Парчето е енергичен рок химн с характерно китарно соло, изсвирено от легендата на Black Sabbath – Tony Iommi. Композицията е дело на самия Роби, заедно с Karl Brazil, Tom Longworth и Iommi, и ясно очертава креативната посока на албума. Официалното видео към него ще излезе на 23 май, този петък.

„Rocket“ излиза малко преди старта на разпродаденото стадионно турне BRITPOP, което започва на 31 май с два грандиозни концерта на Emirates Stadium в Лондон. Планирано е и специално съобщение около премиерата на сингъла, което обещава допълнителни изненади.

Роби Уилямс споделя: „BRITPOP е албума, който мечтаех да направя веднага след напускането на Take That през 1995 г. Работих с някои от своите музикални герои. Звученето е по-сурово, има повече китари и е с повече настроение от обичайното. Има доста ‘Brit’ в него и също толкова ‘pop’. Изключително горд съм с този запис като цялостно произведение и нямам търпение феновете да го чуят. А и да изпълня една-две песни от него на предстоящото турне, което стартира – разбира се – във Великобритания.“

Проектът идва след огромния успех на саундтрака към биографичния филм Better Man, който донесе на Роби неговия 15-ти №1 албум в Обединеното кралство – изравнявайки рекорда на The Beatles. Продукцията проследява живота на артиста през неговите очи – от детството, през феноменалния успех с Take That, до върховете и бурите на соловата му кариера.

Известен като „хулиганът на британския поп“, Роби Уилямс е продал над 85 милиона копия по света и държи рекорда с цели 18 награди BRIT – повече от всеки друг артист в историята на церемонията. С „Rocket“ и BRITPOP, той още веднъж показва защо остава една от най-влиятелните и непредвидими фигури в съвременната музика.