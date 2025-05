Фестивалът в Кан забрани голотата на червения килим

През последните няколко години една модна тенденция доминираше на червения килим по-ясно от всяка друга в близкото минало. „Голата“ рокля – рокля, създадена с идеята да покаже голотата на носещата я – бързо се превърна в сигурен начин за знаменитостите да се появят на първите страници на вестниците и затова се радваше на пълната подкрепа на редица личности от шоубизнеса, предаде Си Ен Ен.

Но всеки стилист на знаменитости, който се отправя към Южна Франция с надеждата да използва мощните инструменти на шифона или прозрачната дантела, ще трябва да преосмисли плановете си, след като само 24 часа преди официалното откриване на фестивала бе забелязана промяна в дрескода на Кан. Според уебсайта на организаторите, „голотата е забранена на червения килим, както и във всички други зони на фестивала“. Решението, което ще има пряко влияние върху все по-разпространената тенденция към „голи“ рокли, е било взето „от съображения за приличие“, се добавя в съобщението.

Може да се каже, че тази година червеният килим в Кан ще изглежда коренно различно. Миналата година моделката Бела Хадид пристигна в песъчнокафява рокля Saint Laurent с напълно прозрачен топ с деколте на гърба. Също Saint Laurent беше дизайнерът на прозрачната рокля на фотографката Надя Лий Коен, която тя носеше на премиерата на филма „The Shrouds“. Няколко дни по-късно актрисата Вики Криепс заложи на прозрачна рокля в стил будуар от Armani Privé. Не е ясно обаче дали някоя от тези рокли ще бъде допусната на тазгодишния фестивал, като се има предвид, че всички те разкриват в различна степен голотата. Всъщност „голите“ рокли не са еднакви – поне не са еднакво разголени.

Cannes makes it official: No nudity on the red carpet https://t.co/F4Kb9cc89H pic.twitter.com/fPt7SJp3aK