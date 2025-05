В Испания застреляха на улицата бившия съветник на Янукович

В испанската столица Мадрид е бил разстрелян на улицата Андрий Портнов, съветник на бившия украински президент Виктор Янукович, предаде cadenaser.com.

Стрелбата е открита в Посуело де Аларкон, пред американската гимназия в града. Украинецът Андрий Портнов – адвокат, роден през 1973 г., беше разследван за злоупотреби и нарушения на човешките права.

При пристигането си медиците само са констатирали смъртта на Портнов. Съобщава се за пет огнестрелни рани, включително в главата на жертвата.

Източници на abc.es съобщиха, че Портнов току-що бил оставил дъщерите си в гимназията със своя Mercedes. Той е живеел близо до училището. Полицията издирва убиеца, който може да има и съучастници.

Полицията е получила сигнал за стрелбата в 9:15 местно време, каза разказаха представители на мадридската полиция. Портнов бе високопоставен съюзник на бившия украински президент Виктор Янукович, който бе отстранен от власт в Украйна през 2014 година.

Агенция "Ройтерс" припомня, че Портнов беше висш помощник на бившия президент на Украйна Виктор Янукович, който беше свален от власт по време на Евромайдана през 2014 г. (след което той избяга в Русия). След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. в Испания, където има значително емигрантско население от двете страни, бяха извършени няколко престъпления срещу високопоставени руснаци и украинци.

През ноември и декември 2022 г. шест писма бомби бяха изпратени до високопоставени цели в Испания, включително до премиера Педро Санчес, украинското посолство в Мадрид, правителствени офиси, сателитна компания на Европейския съюз и посолството на САЩ.

76-годишен пенсиониран испански държавен служител, проверката на чиито чатове в социалните мрежи, подсказваха симпатии към Русия, беше вкаран в затвора за тези престъпления. През април 2022 г. руски бизнесмен, свързан с руската газовата компания "Новатек", беше намерен мъртъв след очевидно самоубийство заедно със съпругата и дъщеря си, като по телата им имаше прободни рани.

През февруари 2024 г. руски пилот, дезертирал към Украйна с хеликоптера си, беше намерен мъртъв с множество огнестрелни рани в гаража на жилищния си блок близо до Аликанте, припомня Ройтерс.

