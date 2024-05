Върнаха книга в библиотека с 84 години закъснение

Книга, заета от библиотека във Финландия, беше върната с 84 години закъснение, съобщи АФП, предава БТА.



Книгата е преводно издание на The Refugees ("Бежанците") - исторически роман на британския автор Артър Конан Дойл. Заета е през 1939 г. от централната библиотека в Хелзинки. Трябвало е да бъде върната на 26 декември 1939 г.

Обикновено закъснения от десетилетия се получават при смърт на читателите. Техните деца връщат книгите, коментира библиотекарката, приела забавената книга през тази седмица.



Обяснението за закъснението във връщането на книгата на Артър Конан Дойл е инвазията на Съветския съюз във Финландия през ноември 1939 г.

A book borrowed from a Helsinki library has been returned – 84 years overdue. 😅 No late fee was charged.https://t.co/5B8nTCsMZC