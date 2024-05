Странен феномен: Защо реките в Аляска станаха оранжеви

От прозрачно синьо реките и потоците в Аляска придобиха ярко оранжев цвят. Причината – токсични метали, които се отделят при топенето на зоната на вечната замръзналост. Това сочи ново проучване, цитирано от bTV.

Феноменът изненада стотици учени и изследователи от Калифорнийския университет в Дейвис и Американската геологическа служба, които са взели проби от водите в планината Брукс в Аляска.

Според проучването реките и потоците в планинската верига сякаш са ръждясали. Станали са мътни и цветът им е оранжев. Тестовете установяват, че потъмняването е причинено от метали като желязо, цинк, мед и олово, които са били заключени в подпочвените ледове на Аляска в продължение на хиляди години.

