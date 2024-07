Продадоха на търг пистолети на Наполеон за 1,7 млн. евро (СНИМКИ)

Два пистолета, принадлежали на Наполеон I до първата му абдикация през 1814 г., класифицирани като „национална ценност“ във Франция, бяха продадени на търг за 1,69 млн. евро, съобщи АФП, позовавайки се на аукционната къща „Озена“. В цената са включени и таксите, допълва БТА.

Пистолетите са продадени в богато украсената си кутия и с аксесоарите си. „Тези два пистолета, инкрустирани със злато и сребро, върху които е представен профилът на императора, бяха първоначално оценени между 1,2-1,5 милиона евро“, каза експертът Жан-Пиер Озена пред АФП.

Аукционните къщи „Озена“ и „Росини“, които организираха търга във Фонтенбло, в близост до Париж, не разкриват никаква информация относно купувача, но смятат, че продажбата е успешна.

Двете оръжия са определени за „национална ценност“ от Консултативната комисия за национални оръжия в становище, придружаващо заповедта за отказ за издаване на сертификат за износ, публикувана в „Държавен вестник“ (Journal officiel).

Те трябва да се присъединят към националните колекции, смятат от френското Министерство на културата.

Отказът да се издаде сертификат за износ води до 30-месечен период, през който френските власти могат да отправят предложение за закупуване до новия собственик, който има право да откаже.

Независимо от стойността или възрастта си, културна вещ, класифицирана като „национална ценност“, може да напусне Франция само временно, със задължително условие за връщането ѝ в страната, уточниха от френското Министерство на културата.

„Класифицирането като „национална ценност“ придава на предмета невероятна стойност“, коментира представител на аукционната къща „Озена“.

❕ France has recognised two of Napoleon's pistols, which he intended to use to commit suicide, as national treasures and banned their export from the country.



This was announced by the French Ministry of Culture. The decision was announced the day before the pistols were to be… pic.twitter.com/JBVhRkZZg4