„Луди руски терористи“: Русия извърши масирана атака срещу Киев

Украинската противовъздушна отбрана отблъсна тази сутрин рядка руска ракетна атака, извършена през деня над Киев и други градове в страната, предадоха световните агенции, като се позоваха на местните власти, съобщи БТА.

Седем души са били убити, а деветима са ранени при руската атака над Киев тази сутрин, предаде Ройтерс, като се позова на предварителна информация. Още 10 души са загинали, а 31 са били ранени в Кривой рог, а трима са убити в Покровск, съобщиха местните власти.

Русия изстреля над 40 ракети срещу Киев, Днепър, Кривой Рог, Славянск, Краматорск тази сутрин. Поразени са детска болница в Киев и има щети по жилищни сгради и инфраструктура в цялата страна, каза украинският президент Володимир Зеленски и посочи, че всички служби са мобилизирани.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в града са чути експлозии и призова хората да останат в бомбоубежищата. Той написа в приложението за съобщения „Телеграм“, че фрагменти от ракети, свалени от противовъздушната отбрана, са паднали в два квартала на центъра на града и че спасителните служби са на път. Кадри в социалните мрежи показват облаци дим да се издигат над града.

Местните медии съобщиха за чути експлозии и в градовете Днепър, Кривой Рог и Кропивницки в Централна Украйна. „Атаката срещу Украйна (се извършва) във време, когато много хора са по улиците. Луди руски терористи“, написа в „Телеграм“ началникът на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Андрий Ермак.

Междувременно стана ясно, че петима цивилни са загинали, когато колата им се е натъкнала на мина, поставена от руските сили на горски път, съобщи областният управител на Харковска област Олег Синегубов, цитиран от Франс прес. Експлозията е станала "близо до гробище на неасфалтиран горски път в посока село Циркуни", написа той в „Телеграм“, като добави, че жертвите са 53-годишен мъж, две жени на 64 и 25 години, петгодишно момче и тримесечно бебе.

NEXTA предаде, че при руската атака е била поразена детска болница в столицата Киев.

❗️ More footage from the #Okhmatdit children's hospital in #Kyiv after the Russian strike. Authorities in the city say there have already been fatalities in the Russian attack. pic.twitter.com/JWaltUKZYt