Телескопът „Джеймс Уеб“ засне най-далечната галактика, наблюдавана някога

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ откри обект, който изглежда е най-новият рекордьор за най-отдалечената известна галактика, съобщава АФП.

Това е забележително ярка звездна система, съществувала само 290 милиона години след Големия взрив, обявиха от НАСА в четвъртък.

Откакто влезе в действие през 2022 г., телескопът „Джеймс Уеб“ постави началото на нова ера на научни пробиви, надничайки по-далеч от всякога в далечните краища на Вселената - което означава също, че той гледа назад във времето. А последното откритие има „дълбоки последици“ за разбирането ни за така наречената „космическа зора“, обясниха изследователите, цитирани от БТА.

Международен екип от астрономи за пръв път забеляза галактиката, наречена JADES-GS-z14-0, в началото на 2023 г., но се нуждаеше от допълнителни наблюдения, за да се увери, че тя наистина е рекордьор, обявиха учените в съвместно изявление.

The world’s most powerful space telescope has done it again.



Webb has discovered what appears to be a new record-holder for the most distant known galaxy — shattering its own previous record. This galaxy existed only 290 million years after the big bang: https://t.co/6JN3L2CvRG pic.twitter.com/pbshZ2H0GC