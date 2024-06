Кевин Спейси е разорен, принуден е да продаде дома си

Кевин Спейси не сдържа сълзите си по време на интервю с известния британски водещ Пиърс Морган, докато разказваше, че е останал без пари, заради което е принуден да продаде дома си.

Изпадналият в немилост холивудски актьор сподели в предаването Piers Morgan Uncensored, че е на ръба да бъде обявен в несъстоятелност, след като е трябвало да плати милиони за съдебни такси, за делото за сексуално насилие, което се водеше срещу него.

В интервюто, излъчено в YouTube, 64-годишният Кевин Спейси разкрива, че домът му в Балтимор е пуснат на търг, тъй като вече не може да си позволи да си плаща сметките.

NEW: Actor Kevin Spacey starts crying during an interview with Piers Morgan, says he owes millions of dollars in legal fees.



Morgan: Are you facing bankruptcy?



Spacey: We've managed to sort of dodge it, at least as of today.



Morgan: How much money do you have?



Spacey:… pic.twitter.com/E9ZQB7B9Xn