Откриха скреж по върховете на вулканите на Марс

Международен екип от изследователи, ръководен от университета в Берн, откри скреж върху най-високите вулкани на Марс. На цветни снимки с висока резолюция се виждат тънките скрежови отлагания. Според учените те се образуват върху вулканите на планетата и се изпаряват отново от Слънцето, предава АФП.

Интересното е, че възвишенията се намират близо до марсианския екватор, където Слънцето поддържа високи температури.

Скрежът е забелязан по върхове на угасналите вулкани на Тарсис - обширна издигната област с диаметър около 5000 километра. Сред тях е Олимп Монс - най-големият вулкан и планина в Слънчевата система. Височината му е 22 километра - близо три пъти по-голяма от тази на Еверест.

📷 This stunning image of Olympus Mons, the tallest volcano not only on #Mars but in the entire Solar System, was taken by ESA’s Mars Express as part of new research revealing water frost for the first time near Mars’s equator (where it was thought improbable for frost to exist). pic.twitter.com/VybpYf3ZsK