Учени откриха предполагаеми следи от древен живот на Марс

Вериги от до дванадесет въглеродни атома бяха открити на Марс в район, който изглежда е бил древно езеро. Това откритие добавя нови значими доказателства, които могат да помогнат на учените да разберат дали някога на Червената планета е съществувал живот.

Находката е направена от изследователския апарат Curiosity на НАСА, а международен екип учени потвърди резултатите в лабораторни условия на Земята. Изследването се ръководи от аналитичния химик Каролин Фрейсине от Френския национален център за научни изследвания (CNRS).

Въпреки че тези молекули биха могли да бъдат формирани и от неживи процеси, фактът че съществуват изобщо показва способността на марсохода да открива сложни органични вещества, които може да са възникнали преди милиарди години.

„Фактът, че такива нестабилни линейни молекули все още съществуват на повърхността на Марс 3,7 милиарда години след тяхното образуване, позволява ново твърдение: ако на Марс някога е съществувал живот, по същото време когато животът се е появил на Земята, химически следи от него вероятно са съхранени и до днес,“ обяснява Фрейсине пред ScienceAlert.

