Жизел Бюндхен в топ форма само месец след раждането

Само месец след като стана майка за трети път, супермоделът Жизел Бюндхен демонстрира завидна форма по време на разходка с партньора си Хоаким Валенте в Маями. Двамата бяха забелязани от папараци на Daily Mail, докато се наслаждаваха на слънчевия уикенд, карайки водни колела в залива.

Събитието идва месец след като стана ясно, че 44-годишната бразилка е родила третото си дете – първото с Валенте. Бюндхен вече има две деца от бившия си съпруг, легендата на американския футбол Том Брейди – 15-годишния Бенджамин и 11-годишната Вивиан.

За спортната разходка в неделя Жизел бе избрала семпъл, но стилен аутфит: черни спортни шорти и черен спортен сутиен. Косата ѝ бе пусната свободно, а към визията си бе добавила слънчеви очила и шапка с козирка, за да се предпази от слънцето. Ходеше боса, в пълен синхрон със свободния дух, който винаги е демонстрирала.

