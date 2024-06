Екоактивисти нахлуха на летището с частния самолет на Тейлър Суифт и напръскаха самолетите с боя (ВИДЕО)

Две активистки на организацията Just Stop Oil, която протестира срещу прекомерното използване на петрол, нахлуха в частно летище в района на летище Станстед във Великобритания, където е съхраняван частния самолет на поп звездата Тейлър Суифт.

Това се случи само часове, след като екоактивисти от същото НПО извършиха вандалска проява и върху Стоунхендж, като го напръскаха с оранжева боя, което предизвика огромно възмущение, предава Daily Mail.

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



