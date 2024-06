Eксперт: Социалните мрежи унищожават психичното здраве на тийнейджърите

Жизненоважно е да се публикуват послания за превенция в социалните мрежи, точно както предупрежденията върху цигарените кутии.

Време е властите да изискат превантивно съобщение в социалните мрежи, което да предупреждава за големите опасности, които те представляват за психичното здраве на тийнейджърите.

Това предупреждение отправи Вивек Мурти, главен съветник по въпросите на здравеопазването на американското правителство.

"Кризата на психичното здраве сред младите хора е извънредна ситуация".

Данните разкриват истинска национална криза на психичното здраве сред младите хора, която се изостря от прекомерното използване на социалните мрежи. Според Джонатан Хайд в книгата му "Тревожното поколение" броят на децата и тийнейджърите, страдащи от депресия и тревожност, е скочил с почти 30% през последните години, което води до "епидемия от психични заболявания". Вивек Мурти посочва, че при тийнейджърите, които прекарват повече от три часа на ден в социалните мрежи, вероятността да развият симптоми на тревожност и депресия е два пъти по-голяма. Средно тийнейджърите прекарват почти пет часа дневно в социалните мрежи, което значително увеличава риска от психични проблеми. Неотдавнашно проучване на Ofcom, озаглавено "Медийният живот на децата", дори разкрива, че децата прекарват между шест и осем часа дневно в тези платформи.

Омагьосан кръг

Хванати в капан, децата не могат да напуснат платформите, тъй като те са проектирани така, че да ги държат в плен. "Представете си един тийнейджър да се изправи срещу най-добрите продуктови инженери в света, които използват най-модерните науки за мозъка, за да увеличат максимално времето, прекарано на платформата", оплаква се Вивек Мурти, който е главен хирург на САЩ. Към това се прибавя и социалният натиск, когато основната тема за обсъждане в детската площадка е тази или онази нова тенденция, открита в мрежите. Още от самото начало битката обещава да бъде неравна.

Вредни ефекти

Социалните мрежи не само правят младите хора зависими, но и водят до депресия и интензивно излагане на шокиращо съдържание. Подобно на бавна отрова, те бавно, но сигурно подкопават самочувствието на тийнейджърите. През 2021 г. поредицата "Досиетата на Facebook" на „Уолстрийт джърнъл“ разкри, че платформата изостря проблемите с образа на тялото при една трета от тийнейджърките. Неотдавна същият вестник разкри, че Instagram редовно препоръчва сексуално откровени видеоклипове на акаунтите на 13-годишни деца в рамките на няколко минути след първото им влизане в системата!

TikTok не иска да остане по-назад. През ноември Amnesty International публикува доклад, озаглавен "Driven to Darkness" ("Доведени до мрак"), в който се подчертава фактът, че каналът "For You" ("За теб") на TikTok насърчава осакатяването и идеите за самоубийство сред младите хора. "Те бързо биват въвлечени в спирали от потенциално опасно съдържание, по-специално видеоклипове, които идеализират и насърчават депресивни мисли", се казва в доклада.

Послания за превенция: начало

Въпреки че посланията за превенция могат да изглеждат козметични, те помагат за повишаване на осведомеността и промяна на практиките. Но те са само едно начало. Конгресът трябва да предприеме действия за засилване на усилията за защита: да се попречи на платформите да събират чувствителни данни за деца, да се ограничи използването на функции като известия "push", автоматично възпроизвеждане и безкрайно превъртане. От компаниите трябва да се изисква да споделят всички свои данни за последиците за здравето с независими учени и обществеността. "Защо не сме успели да се справим с опасностите от социалните мрежи, след като те са не по-малко спешни или широко разпространени от тези, които представляват опасните автомобили, самолети или храни", пита Вивек Мурти. "Тези опасности не са провал на волята и родителските качества: те са следствие от пускането на мощни технологии без адекватни мерки за безопасност, прозрачност или отчетност". През април европейският комисар Тиери Бретон ни припомни едно важно послание в Twitter: "Нашите деца не са морските свинчета на социалните мрежи".

Предприемане на действия на индивидуално ниво

Хората също така трябва да отделят "зони, свободни от технологии". В района на Севен във Франция ученици, пристрастени към социалните мрежи, прекарали четири дни в походи без смартфоните си, съобщава „Монд“, цитира БГНЕС. Целта е била да им се помогне да се откъснат от екраните, като единствените им социални мрежи са били... магаретата.