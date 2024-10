Пийт Дейвидсън с първа поява след лечението в психиатрична клиника (СНИМКИ)

Комикът и актьор Пийт Дейвидсън направи първата си поява след месеците на отсъствие, в които се фокусира върху психичното си здраве. Звездата от "Saturday Night Live" се появи в четвъртък вечерта на предпремиерата на The Room в новата спортна арена Intuit Dome в Лос Анджелис, заедно с дългогодишния си приятел MGK (Machine Gun Kelly). 30-годишният Дейвидсън носеше тениска с логото на FDNY, вероятно в почит към баща си, който беше пожарникар и загуби живота си при атентатите на 11 септември.

Тази поява идва два месеца след като актьорът се регистрира в рехабилитационен център за лечение на психичното здраве. През август представител на Дейвидсън потвърди, че той все още се лекува, макар че имаше слухове за обратното.

Pete Davidson resurfaces at LA event months after checking himself into facility for mental health treatment https://t.co/zHfaSWztoq pic.twitter.com/RJTNrTfbhF