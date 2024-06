Административен робот се самоуби в Южна Корея

Градски съвет в Южна Корея съобщи, че първият им робот-административен служител се е самоубил, след като се е хвърлил по стълбите.

Това е първия самоубийствен робот в страната.

Роботът е бил намерен в безпомощно състояние, след като миналата седмица е паднал по двуметрово стълбище.

Свидетели са видели, че роботът „обикаля на едно място, сякаш има нещо там“, преди инцидента. Точната причина за падането все още се разследва, заяви за АФП служител на градския съвет, предава БГНЕС.

„Събрани са парчета, които ще бъдат анализирани от компанията“, каза служителят, като добави, че „роботът е помагал при ежедневните доставки на документи, популяризирането на града и е доставял информация“ на местните жители.

„Той официално беше част от кметството. Един от нас. Работеше усърдно“, каза друг служител.

Заглавията в местните медии поставяха под съмнение предполагаемото самоубийство на робота, като заявиха „Защо усърдният служител го направи?“ или питат „твърде тежка ли е била работата“ за робота.

Назначен през август 2023 г., роботът е един от първите, които се използват по този начин в града.

