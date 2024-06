Двуметрова мъжка змия роди 14 малки

Двуметрова мъжка боа в Бразилия е родила 14 змийчета.

Роналдо, бразилска дъгова боа не е имал сексуални контакт с други змии. Учените казват, че зачатието е станало вследствие на рядко явление, наречено партеногенеза.

Роналдо бил установен като мъжки екземпляр от специалист ветеринар преди 9 години. Оттогава той не е имал контакт с други змии, прекарвайки последните две години в градския колеж на Портсмут.

‘Male’ Brazilian rainbow boa produces 14 baby snakes in ‘miracle birth’.



