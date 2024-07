Откриха запазени останки на древно животно, живяло преди милиони години (СНИМКИ)

Трилобит, живял преди милиони години, е открит в изключително запазено състояние, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА.

Трилобитите населяват водните басейни на планетата преди 500 млн. години и измират след вулканично изригване. Д-р Грег Еджкомб, палеонтолог от природонаучния музей в Лондон споделя, че никога не е виждал екземпляр, запазен до степен, сякаш е умрял вчера.

Фосилите на трилобити са сред най-добре проучените останки на морски животни. През последните 200 години са идентифицирани 20 000 вида. Между отделните видове организми има и географски разлики, което прави фосилите индикатор за изчисляване на възрастта на скалите, пише БТА.

Добре запазените трилобити са рядкост заради бактериите и другите микроорганизми, водещи до разлагане. Настоящият трилобит, обвит във вулканична пепел, е с размери между 10 и 26 мм дължина и е намерен в Атласките планини в Мароко.

