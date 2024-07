Елтън Джон пикае в бутилка, защото наблизо няма обществена тоалетна

77-годишната поп легенда, който има синове Закари, на 13 години, и 11-годишния Илайджа със съпруга си Дейвид Фърниш, бил в Sugarkikz в Ница със синовете си и бодигард, когато почувствал, че природата го зове, но тъй като нямало обществена тоалетна, се твърди, че вместо това уринирал в пластмасовия контейнер.

Собственикът на Sugarkikz Райън Сукар обясни пред TMZ, че изпълнителят на хита „Goodbye Yellow Brick Road“ „се обърнал към охраната си и поискал бутилка“, след като научил, че няма тоалетна, и „направил няколко крачки встрани от другите купувачи и започнал да пикае в нея“.

Според изданието Елтън „изпикал малко по пода и помолил охраната си за кърпа, за да почисти бъркотията“, но собственикът на магазина останал „шокиран и разочарован“ от поведението му.

