Елтън Джон призна: „От мен не е останало много“ и изброи липсващите си органи

77-годишният певец и автор на песни произнесе емоционална реч, докато присъстваше на премиерата на филма „Елтън Джон: Никога не е твърде късно“ на Нюйоркския филмов фестивал, придружен от съпруга си Дейвид Фърниш.

Докато говореше след излъчването на документалния филм, Джон - който също така изнесе серенада на публиката с „Tiny Dancer“ на събитието - разказа за здравето си, споделяйки: „Ако трябва да бъда честен с вас, не остана много от мен. Нямам сливици, аденоиди или апендикс. Нямам и простата.“

„Нямам дясна тазобедрена става, ляво коляно или дясно коляно. Всъщност единственото нещо, което ми е останало, е лявото ми бедро. Но аз все още съм тук. И не мога да ви благодаря достатъчно, вие сте хората, които ме създадоха. Искам да благодаря на Дейвид, Захари и Илайджа, че ме направиха най-щастливия човек на света“, продължи музикалната икона, визирайки партньора си и двамата им сина.

