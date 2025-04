Майката на Тимъти Шаламе разкри какво мисли за Кайли Дженър

Майката на актьора Тимъти Шаламе - Никол Флендър за първи път говори открито за връзката на сина си с Кайли Дженър.

„Трябва да призная – тя е невероятна,“ каза Флендър за основателката на Kylie Cosmetics в интервю за Curbed. „Отнася се с мен много мило.“

Timothée Chalamet’s mom reveals what she really thinks of Kylie Jenner https://t.co/h74vLQnXyt pic.twitter.com/gduDnAEmFx