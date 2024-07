Мъж от Флорида използва зъбите на алигатор, за да отвори бирата си (ВИДЕО)

Любопитен видеоклип на мъж от Флорида, който отваря бира с помощта на алигатор, стана изключително популярен в социалните мрежи, пише NOVA.

Видеото показва как мъжът се навежда от лодката си, държейки кенче бира, докато примамва алигатора.

След като нежно гали алигатора, мъжът смело използва острите зъби на влечугото, за да отвори кенчето, окуражаван от приятелите си. Един от тях изпива бирата за секунди.

Видеото бързо натрупа над три милиона гледания в платформата X.

