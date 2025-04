Крал Чарлз III засвири на... морков (ВИДЕО)

Замъкът „Уиндзор“ стана сцена на необичайно, но изключително забавно събитие, в което крал Чарлз III демонстрира завидно чувство за хумор – и изненадващи музикални умения.

Британският монарх изуми публиката, след като засвири на свирка, направена от морков. Поводът бе участие в концерт на "Лондонския зеленчуков оркестър" – музикална формация, която свири не на класически инструменти, а на зеленчуци.

Twinkle, twinkle, little... carrot? King Charles tries out root music 🥕



King Charles played th popular nursery rhyme using a carrot at a reception to celebrate those involved in music at community level across the UKhttps://t.co/B4SpY0ZrQh pic.twitter.com/KVeirRFSiE