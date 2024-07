Учени направиха 3D реконструкция вълнест мамут на 52 000 години

Преди 52 000 години кожата на сибирски вълнест мамут е била изложена на ледени условия до степен, че спонтанно се е лиофилизирала, съхранявайки фрагменти от ДНК. Сега учени са използвали тази проба, за да реконструират в три измерения генома на животното, предаде АФП, цитирана от БТА.

Пробивът може да помогне за по-доброто разбиране на изчезналите видове и дори да подтикне усилията за връщането им към живот.



Намираните досега древни ДНК образци обикновено са били под формата на непълни фрагменти, което значително ограничава количеството информация, която изследователите могат да извлекат от тях.

"Сега показахме, че при определени обстоятелства се запазват не само тези ДНК фрагменти, но и оригиналната им подредба", каза пред АФП Олга Дудченко, генетик в Медицинския колеж "Бейлър" и съавтор на изследването, публикувано в сп. "Сел" (Cell).

