Имението, в което е живяла Мона Лиза, се продава за 18 милиона евро (СНИМКИ)

Семейното имение на Мона Лиза – Джокондата на Леонардо да Винчи се продава за 18 милиона евро. То е принадлежало на нейния съпруг Франческо дел Джокондо. Грандиозният ренесансов имот е разположен на няколко километра от Флоренция и представлява комплекс от 16 век със значителен исторически и архитектурен престиж.

Имението има 14 стаи, 15 бани и 300 хил. квадратни метра външна площ.

След семейството на Джокондо, вилата е собственост на семейство Антинори, откъдето идва и името ѝ - Villa Antinori di Monte Aguglioni. Нейната фасада вдъхновява етикета на едно от историческите италиански вина.

