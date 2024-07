Джони Деп се среща с млада рускиня (СНИМКИ)

Последната връзка на Джони Деп приключи с един от най-големите съдебни процеси срещу знаменитости в историята, но той може би отново е намерил любовта. Според Daily Mail, 61-годишният актьор се среща с 28-годишната Юлия Власова.

Власова е руски модел и козметик. Според изданието двамата са се запознали през август 2021 г. на 55-ия международен филмов фестивал в Карлови Вари и оттогава излизат заедно. Източник е заявил пред изданието, че връзката им е "неформална" и те се виждат "тук и там" през последните две години. Двамата бяха заснети на хеликоптерна площадка в Лондон.

Johnny Depp's new girlfriend REVEALED: Actor dating 28-year-old Russian beautician and model Yulia Vlasova - two years after Amber Heard defamation trial https://t.co/PyNOyGkanI