Бившият съпруг на Шанен Дохърти я определи като свой "ангел пазител"

Бившият съпруг на Шанен Дохърти Ашли Хамилтън – за когото беше омъжена за пет месеца през 90-те години на миналия век, след като се познаваха от две седмици – отдаде почит на покойната актриса, описвайки я като свой „ангел пазител“.

Актрисата от „Бевърли Хилс, 90210“ почина след почти десетгодишна битка с рака, а Ашли похвали покойната звезда за това, че е била до него в някои от „най-мрачните му моменти“.

Той каза пред TMZ: „Шанен не беше само моя съпруга, тя беше моя ангел пазител“.

