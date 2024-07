Крал Чарлз Трети присъди кралска титла на ... коза (СНИМКА)

Крал Чарлз Трети присъди кралска титла на рядка порода златни кози, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Породата, известна с връзката си с остров Гърнси, ще носи специалното звание „Кралска златна коза от Гърнси“. Титлата бе връчена по време на посещението на краля на острова в Ламанша и ще се прилага навсякъде по света.

„Надявам се, че това ще повиши осведомеността за този вид коза“, каза Ребека Мартин, собственичка на осемгодишната коза Съмървил Тамсин, избрана да представя породата.

Докато бе присъждана честта на малкото създание, кралят го погали и направи комплимент за оттенъка на бледорусата му козина.

When His Majesty King Charles III and Her Majesty Queen Camilla visit on 16 July, the Golden Guernsey Goat breed will be granted Royal title, becoming formally known henceforth as the Royal Golden Guernsey Goat 🎉🐐

