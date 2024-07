Защо Виго Мортенсен не участва в холивудски франчайзи?

Актьорът Виго Мортенсен каза, че намира холивудските франчайз филми за твърде предсказуеми и недостатъчно добре написани, за да привлекат вниманието му, пише „Варайъти“, предава БТА.

Сайтът цитира скорошно интервю на носителя на „Оскар“ за списание „Венити феър“, в което той бе запитан защо не е участвал от над двадесет години в нов холивудски франчайз. За последно Мортенсен се снима между 2001 и 2003 г. в ролята на Арагорн в трилогията „Властелинът на пръстените“ на Питър Джаксън.

„Не търся и не избягвам нито един жанр, нито един размер на бюджета. Просто искам интересни истории“, казва Мортенсен. „За мен няма значение какъв е жанрът, какъв е бюджетът или кой ги прави. Никога не бих направил филм само защото този и онзи го режисира. Трябва да става дума за историята. И ако смятам, че съм подходящ за героя, това винаги е на първо място“, отбелязва той.

