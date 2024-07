Водач на екоактивисти е осъден на 5 години затвор заради блокиране на магистрала

Роджър Халам, ръководител на активистката организация "Джъст стоп ойл", и още четирима души получиха общо 21 години зад решетките, след като в. "Сън" разкри заговора им за блокиране на магистрали.

58-годишният Халам, 38-годишният Даниел Шоу, 58-годишната Луиза Ланкастър, 35-годишната Лусия Уиттакър Де Абреу и 22-годишната Кресида Гетин блокираха магистрали с щуротиите си.

Журналист на "Сън" разкри плановете на групата пред полицията, след като влезе под прикритие в Zoom разговор, в който бе обсъждан заговора.

Групата причинила повече от 50 000 часа закъснение на превозните средства, което засегнало повече от 700 000 автомобила, и оставила магистралата М25 във Великобритания "компрометирана" за повече от 120 часа.

Те бяха осъдени на общо 21 години затвор днес, след като хаосът от ноември 2022 г. струваше на британските данъкоплатци £1,1 млн. паунда.

Съдията Кристофър Хеър заяви безмилостно за екоактивистите: "Простият факт е, че всеки от вас преди известно време е преминал границата от загрижен активист до фанатик. Вашият фанатизъм ви е направил безразлични към правата на вашите съграждани."

Около 45 души създадоха блокади на магистралата, припомня изданието за колосалната блокада. Един полицейски служител е получил сътресение на мозъка и натъртвания, след като е бил свален от мотоциклета си в движението, предизвикано от един от протестиращите.

Съдия Хехир заяви, че разговорът на групата в Zoom показва "колко сложно планирано е било нарушението и каква е била неговата детайлност". Той го оцени и като "убедително доказателство" за съществуването на заговор.

Just Stop Oil founder Roger Hallam jailed for five years over M25 protests.



Fantastic news. He can be “on the right side of history” from his prison cell where we won’t hear from him. 😌 pic.twitter.com/fifjw3RfPG