Стрелецът на Доналд Тръмп търсил информация и за Кейт Мидълтън

След като стрелецът, който направи опит за покушение срещу Доналд Тръмп, беше ликвидиран и разследването приключи, стана ясно, че престъпникът е имал планове за убийства на други високопоставени личности. В списъка на потенциалните жертви на Томас Матю Крукс са президентът Джо Байдън, директорът на ФБР Кристофър Рей и главният прокурор на САЩ Мерик Гарланд.

Информацията беше извлечена от телефона и лаптопа на 20-годишния Томас Матю Крукс, където беше открит зловещият списък. Единствената личност без американско гражданство в списъка беше Кейт Мидълтън. В телефона му бяха намерени снимки на принцесата на Уелс и множество данни за личния ѝ живот. Престъпникът внимателно събирал всякаква информация за принцесата на Уелс.

