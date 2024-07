Момичетата от Blackpink ще се съберат отново за световно турне през 2025 г.

Момичетата от южнокорейската кей-поп група BLACKPINK ще се съберат отново за турне през 2025 г., съобщи Мюзик нюз, предава БТА.

От звукозаписната компания YG Entertainment съобщиха, че много от изпълнителите ѝ догодина ще бъдат "активни едновременно", без да разкриват повече подробности.

Впоследствие от компанията потвърдиха, че звездите на BLACKPINK Джису, Джени, Роуз и Лиса ще се съберат отново за световно турне през 2025 г.

"Очаквайте дългоочакваното завръщане на BLACKPINK. 2025 е и годината, в която групата ще тръгне на световно турне", казаха от YG Entertainment.

