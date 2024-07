Кевин Спейси посреща 65-ия си рожден ден потънал в дългове и без дом

"Отменен" от Холивуд, все още тачен на места в Европа, потънал в дългове, а вече и без дом - така Кевин Спейси, някога един от най-изявените и обичани актьори в Меката на киното и двукратен носител на награда "Оскар", посреща днес своята 65-годишнина.

В навечерието на рождения ден на актьора, който ще бъде запомнен с отличените си с водещи награди изпълнения в продукции като "Обичайните заподозрени", "Американски прелести" и "Къща от карти", в. "Балтимор сън" съобщи, че домът му е продаден на публичен търг за 3,2 милиона щатски долара.

In a public auction that unfolded in about 15 minutes outside of the Baltimore Circuit Court on Thursday morning, the former Charm City home of actor Kevin Spacey sold for $3.24 million to a proxy bidder for a buyer whose name has not yet been disclosed. https://t.co/qG6YpFQEW8 pic.twitter.com/awiUfDfMR1