Парис Хилтън разкри първата дума на сина си (ВИДЕО)

Синът на Парис Хилтън се възползва от жаргона на майка си!

На видео, публикувано в Instagram в неделя, 28 юли, 43-годишната певица и светска дама разкри първата дума на сина си Финикс Барън, която той изпя заедно с майка си, докато се гушкаха в хамак.

"Санаса, санаса, санаса, санаса, санаса ", промълви 18-месечното дете, докато се люлееха напред-назад в хамака. Хилтън носеше яркожълт горнище на бански и къси панталони с плажен принт, допълнени с подходящи неоновожълти слънчеви очила.

Хилтън и нейната приятелка Никол Ричи измислиха фразата в риалити сериала си от 2000 г. The Simple Life.

Хилтън сподели радостта си от първата дума на сина си в надписа на видеото.

"Първа дума на Финикс е "Санаса" ✨Иконично 🥰😂," започна тя. "Толкова съм обсебена и влюбена в моето малко ангелче, той е най-добрият ми приятел 🥰👶🏼."

Изпълнителката на "I'm Free" също така описа какво означава за нея да бъде майка на две деца. Освен сина си, тя и съпругът ѝ Картър Реум имат и обща дъщеря Лондон Мерилин, на 8 месеца.

„И аз съм толкова развълнувана да дам на него и сестра му Лондон най-красивия и вълшебен живот!✨ Обичам ги“, завършва надписът на Хилтън. Риалити звездата продължи да хвали сина си в коментарите към видеото, добавяйки: "Финикс е моят свят! 🌍."

Ако става дума за това защо риалити звездата запознава сина си с една от емблематичните си фрази, може би причината е, че през пролетта Хилтън и 42-годишната Ричи рестартират предаването The Simple Life, което първоначално се излъчваше от 2003 до 2007 г., пише people.com.

Двойката е споделяла постове в своите си социални мрежи за времето, прекарано в заснемането на изцяло новия сериал, който ще се излъчва по Peacock.

Did someone say 'Sanasa'?



The girlies from the irrevocably iconic ‘The Simple Life’ are planning something fun for their fans in celebration of the show’s 20th anniversary: a reunion.



Paris Hilton teased the news via a video on Instagram, saying she had just returned from… pic.twitter.com/QxgrXVxFYj