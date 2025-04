Дъщерите на Тони Бенет отново съдят брат си

Двете дъщери на Тони Бенет са завели нов съдбен иск срещу брат си, в който твърдят, че той незаконно е забогатял за тяхна сметка преди и след смъртта на баща им през 2023 г., предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Антония и Джоана Бенет са подали иск в понеделник в Ню Йорк срещу Д'Андреа „Дани“ Бенет, който е бил мениджър на баща им и ръководи семейния тръст.

„След смъртта на Тони Джоана и Антония откриха, че Дани е упражнявал пълен контрол върху баща им и финансовите му дела преди и след смъртта му чрез множество властови функции, с които Дани е злоупотребявал и продължава да злоупотребява за собствена финансова изгода“, се твърди в иска.

В него се казва, че Дани Бенет се е възползвал от това, че баща му в края на живота си е страдал от Алцхаймер, за да сключи сделки, с които да спечели милиони за себе си и за своята компания.

