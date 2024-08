Киану Рийвс и Алекс Уинтър ще участват в пиесата „В очакване на Годо“

Актьорите Киану Рийвс и Алекс Уинтър, които изпълняват главните роли в трите филма „Бил и Тед“, се завръщат за нова съвместна работа - този път на Броудей , предаде Асошиейтед прес.

Двамата ще участват в пиесата „В очакване на Годо“

Премиерата е планирана за есента на 2025 г. Режисьор е Джейми Лойд, номиниран четири пъти за награда „Тони“.

Keanu Reeves will make his Broadway debut alongside Alex Winter in an adaptation of 'Waiting for Godot' https://t.co/ItUugCcSKB pic.twitter.com/NNd2ZbqprF