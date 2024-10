Чистач, приличащ поразително на Киану Рийвс, подлъгал и изнасилил три жени (СНИМКИ)

Уличен чистач, се възползвал от приликата си с Киану Рийвс , за да примамва жени на срещи. Насилникът бе намерен за виновен в съда и ще лежи в затвора за упояване, изнасилване и заснемане на малтретирането на три от жертвите си.

59-годишният италианец Убалдо Мануали от Рим беше осъден на девет години и 10 месеца затвор, след като беше обвинен в тежко сексуално насилие и незаконно разпространение на сексуално явни изображения.

Alert - Street cleaner, 59, who used his resemblance to Keanu Reeves to lure women on dates is jailed for drugging and raping three victims https://t.co/c5H6Q6bac6 pic.twitter.com/sffIPXBEUs