Киану Рийвс стана автомобилен състезател (СНИМКИ)

Киану Рийвс изгря в ново амплоа през изминалия уикенд. Екшън звездата натисна педала на професионалната си кариера в автомобилните състезания.

Киану Рийвс участва в състезанието Toyota GR Cup, състезателна серия, фокусирана върху аматьори, автомобилни ентусиасти и амбициозни състезатели, на легендарната писта Indianapolis Motor Speedway.

Сред 33 състезатели, Рийвс завърши на 25-то място в съботното състезание 1 и се класира на 24-то място в неделното състезание 2.

По време на състезанието в събота, Рийвс се завъртя на тревата, но в крайна сметка избегна сблъсък с другите автомобили и е невредим. След това актьорът продължи участието си в състезанието.

