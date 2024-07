Киану Рийвс: Постоянно мисля за смъртта

Много от нас избягват да мислят за смъртта, но не и Киану Рийвс.

„Аз съм на 59 години, така че мисля за смъртта през цялото време“, разкрива холивудската мегазвезда пред Би Би Си, предава БГНЕС.

"Това е нещо хубаво", добавя той.

„Надявам се, че не е парализиращо, но се надявам също, че изостря чувствителността към оценяването на всеки дъх, който имаме, и на връзките, които имаме потенциала да имаме“.

Keanu Reeves: I think about death all the time https://t.co/MPAFp1yH0E — BBC News (World) (@BBCWorld) July 22, 2024

Той трябва да промотира поредния си блокбъстър. Този път това е нова книга - първият роман на Рийвс.

The Book of Elsewhere, написана в сътрудничество с британската авторка на научна фантастика Чайна Миевил, проследява живота на един безсмъртен воин, който иска да може да умре.

Срещаме Рийвс и Миевил в слабо осветен хотелски бар в центъра на Лондон. Канадският актьор, който живее в Холивуд, намира време да се види с нас в паузите между концертите с групата си Dogstar.

Предната вечер групата свири в Манчестър. Рийвс изглежда малко уморен, когато започваме 30-минутното интервю. Но страстта му към романа също се проявява силно.

The Book of Elsewhere се основава на изключително успешната поредица комикси BRZRKR, създадена от Рийвс.

Излязъл през 2021 г., BRZRKR - за непосветените се произнася „берсеркер“ - предстои да бъде адаптиран и в игрален филм на Netflix с участието на Рийвс, както и в аниме сериал.

За Рийвс комиксите са особено привлекателни.

„Обичам изображенията“, казва той. „Обичам думите и разказите и обичам начина, по който можеш да имаш тази ангажираност, която се наслагва. И така можеш да гледаш изкуството, а след това да проследиш историята“.

Актьорът обаче омаловажава ролята си в процеса на сътрудничество, като настоява: „Аз не съм написал романа. Чайна го написа“.

Миевил твърди, че „това е твърде преувеличено“, и добавя: „Той нямаше да съществува в този си вид без много внимателна и обмислена работа с Киану“.

Централният герой в сюжета е известен само като „Б“. С дългата си тъмна коса Б има физическа прилика с Рийвс.

А когато комиксът излиза за първи път, някои фенове изтъкват и някои тематични прилики между двамата, включително трудния личен живот.

Рийвс е загубил няколко души, които е обичал в живота си, включително приятелката си, мъртвородената им дъщеря и най-добрия си приятел.

Но дотук може би свършват приликите.

Б е на 80 000 години, полусмъртен и полубог. Той също така има „проклятие на насилието“, което изглежда напълно различно от Рийвс.

Актьорът, който е известен с нежния си, мек характер, често е описван като най-приятния човек в Холивуд.

От друга страна, Б. е човек, който може да „пробие гърдите на хората и да им откъсне ръцете, да им откъсне главите“, според Рийвс.

И така, откъде идва това насилие в романа?

„Мисля, че това е повлияно от някои от екшън филмите, които съм правил“, казва Рийвс, който е участвал и във франчайзите „Скорост“ и „Джон Уик“.