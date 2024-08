Почина актриса от филма "Черната пантера"

Южноафриканската актриса Кони Чиуме, участвала във филма „Черната пантера“, почина на 72-годишна възраст, съобщи Би Би Си, предава БТА.

„Семейство Чиуме с прискърбие ви съобщава за кончината на международно признатата и награждавана актриса Кони Чиуме“, се казва в изявление на фамилията до медиите.

A Curtain Call to Legendary multi-award winning Actor and Arts Activist mam’Connie Chiume.



Your remarkable contributions to our industry and powerful performances word wide have left an everlasting imprint.



We will always remember and honor your impact.🕊️❤️#RIPConnieChiume… pic.twitter.com/6LsBmtL2wn