Мишел Обама коментира слуховете за развод: Изборите, които правя, са само за мен

След седмици на спекулации и медийни догадки, Мишел Обама най-сетне наруши мълчанието си по повод слуховете за раздяла с бившия президент на САЩ Барак Обама. Бившата Първа дама категорично опроверга твърденията, че бракът ѝ се разпада, заявявайки, че обществото все още има трудности да приеме независимите решения на една зряла жена, предава Independent.

Слуховете се разгоряха през януари, когато Барак Обама присъства сам на погребението на бившия президент Джими Картър. Малко след това стана ясно, че Мишел няма да присъства на втората инаугурация на Доналд Тръмп – решение, което подхрани спекулациите, че двамата са на ръба на раздяла.

В подкаста Work in Progress с актрисата София Буш, излъчен в сряда, Мишел коментира за първи път публично развилнялата се вълна от слухове:

„Интересното е, че когато кажа ‘не’, повечето хора всъщност го приемат. Но ние, жените, често се борим с това да не разочароваме околните. Толкова много, че тази година някои не можаха дори да си представят, че просто взимам решение за себе си – веднага предположиха, че се развеждаме с Барак.“

„Не може просто една зряла жена да взима решения за себе си, нали?“, добави тя. „Но точно това прави обществото с нас. Щом направиш нещо извън очакваните рамки, то бива обявено за нещо негативно или дори ужасно.“

