Дейзи Ридли от "Междузвездни войни" е диагностицирана с базедова болест

Миналата година на британската актриса Дейзи Ридли е поставена диагноза "болест на Грейвс" - автоимунно заболяване, засягащо щитовидната жлеза, разкри тя в скорошно интервю, съобщава БГНЕС.

32-годишната актриса, която се прочу с главната си роля в последната трилогия "Междузвездни войни", и преди е обсъждала борбата с ендометриозата и поликистозните яйчници.

Но след заснемането на трилъра "Magpie" през 2023 г. Ридли се е чувствала изключително уморена и раздразнителна, разказва тя пред "Women's Health" в статия.

Тя каза, че първоначално е отхвърлила симптомите си, които включват също загуба на тегло и треперене на ръцете, на интензивността на ролята.

"Помислих си: "Е, просто изиграх много стресираща роля; вероятно затова се чувствам зле", каза тя.

Но обсъждането на симптомите с лекаря ѝ в крайна сметка довежда до поставянето на диагноза "болест на Грейвс".

