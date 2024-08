Арестуваха бившия на Кайли Дженър - Травис Скот след сбиване с бодигард в хотел в Париж (ВИДЕО+СНИМКА)

Американският рапър Травис Скот е бил арестуван в Париж, Франция, според светските медии.

Съобщено е, че 33-годишният музикант е бил задържан в петък, 9 август, след кавга в хотел George V във френската столица. Свадата между рапъра и собствения му бодигард е възникнала в ранните часове на петък, като свидетели твърдят, че рапърът е бил пиян.

Инцидентът идва, след като Скот беше забелязан в четвъртък вечерта да се наслаждава на Олимпийските игри в града. Певецът беше заснет да вика от вълнение по време на полуфинала на мъжкия баскетболен отбор на САЩ срещу Сърбия.

Travis Scott was just arrested at 5am in Paris after an altercation with his own bodyguard 😲 pic.twitter.com/xwfw9SBI2B — Wost🐰 (@mosthiphop) August 9, 2024

Travis Scott was HYPED UP as Team USA pulled off an insane comeback to beat Serbia 🗣️😅



(via michaelrubin / IG)pic.twitter.com/YxKfie7Lhw — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 8, 2024

По-рано тази седмица беше съобщено, че Скот трябва да се яви пред съда през септември заради друг инцидент в Маями. През юни певецът участва в бой на яхта.

Въпреки че обвинението му за злоупотреба с алкохол по време на този инцидент впоследствие е оттеглено, Скот все още е изправен пред обвинение за нарушаване на заповед. Инцидентът през юни доведе до това, че бившият на Кайли Дженър първоначално беше държан в изправителния център Търнър Гилфорд Найт, след като беше арестуван за причиняване на „безпокойство“; на лична лодка в яхтеното пристанище на Маями Бийч.

По онова време служители на полицейското управление на Маями Бийч казаха, че той е „пиян, причинява безпокойство, и го помолиха да напусне няколко пъти.“

Травис Скот, чието истинско име е Жак Бермон Уебстър, беше освободен срещу гаранция от $650. На снимката от ареста рапърът бе със зачервени очи. След това бяха публикувани и кадри от инцидента. Според TMZ, прокурорите официално оттеглиха обвинението срещу него за злоупотреба с алкохол на изслушване в Маями в четвъртък, на което Скот не присъства.

Bodycam footage from Travis Scott's recent arrest in June has been released 👀



"Y'all scared me" pic.twitter.com/kFQXF8eIPE — Spark Music (@Spark_Music_) August 9, 2024

Освен тези очевидни кавги, също се казва, че Травис Скот е участвал в още една злополука по време на филмовия фестивал в Кан. Съобщава се, че напрежението е избухнало близо до техниката на диджея Ричи Акива.

През май беше съобщено, че Скот и неговият приятел Саутсайд са се сблъскали с АЕ Едуардс, който е приятел на Тайга, с когото бившата му партньорка Кайли Дженър имаше връзка преди години. Травис и Кайли имат две деца заедно, но от доста време те са разделени, като сега риалити звездата е с актьора Тимъти Шаламе.