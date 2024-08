Учени откриха златно съкровище на древен наемник в Турция

Археолози откриха делва, пълна с жълтици. Съкровището е на повече то 2000 години и според учените принадлежи на наемник от онова време.

Разкопки на древен град в Западна Турция извадиха на бял свят предмети и археологически останки, датиращи от пети век пр.н.е., включително делва, пълна със златни монети. Изследователите откриха скривалището в Notion, укрепен град, обитаван от шести век пр.н.е. до първи век сл.н.е. Златото било скрито под пода на къща от пети век пр. н. е. и разказва историята на живота на древен наемник през тези конфликтни времена, според университета в Мичиган.

„Такова ценно откритие при контролирани археологически разкопки е много рядко“, казва ръководителят на разкопките д-р Кристофър Рейт, професор по древно средиземноморско изкуство и археология.

