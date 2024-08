Почина най-възрастният човек в света (СНИМКИ)

Най-възрастният човек в света почина в Испания на 117 години. Испанката Мария Браняс Морера е родена в щата Калифорния, САЩ и е преживяла две световни войни, гражданската война в Испания, грипната пандемия през 1918 г. и COVID-19, пише dariknews.bg.



„Мария Браняс ни напусна. Тя почина, както желаеше: в съня си, спокойно и без болка“, написа семейството ѝ в профила си в социалната мрежа X.

The Gerontology Research Group (GRG) is saddened to report the passing of Maria Branyas Morera (1907-2024), World’s Oldest Person, at the age of 117 years, 169 days. Her age and status were scientifically validated by GRG and GWR. May she Rest in Peace.https://t.co/rtHzuKoMMD pic.twitter.com/7dK5YIzOJV